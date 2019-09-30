РИАМО – 30 сен. Ярмарку вакансий транспортных предприятий в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) посетили свыше 1 тысячи человек, представители транспортных предприятий столицы предложили жителям более 50 вакансий и рассказали, как подготовиться к собеседованию, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«День карьеры в павильоне МЦД проходит во второй раз. Желающие смогли ознакомиться более чем с 50 вакансиями в крупнейших транспортных предприятиях Москвы. Так, например, Центральная пригородная пассажирская компания (АО «Центральная ППК») сейчас набирает машинистов, которые будут работать на новейших поездах «Иволга» и перевозить пассажиров по диаметрам. Также предприятиям транспортного комплекса требуются помощники машиниста и кассиры», – отмечается в сообщении.

ГУП «Мосгортранс» предлагает вакансии водителя городских автобусов. Центр организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») – патрульных в отдел Дорожного патруля, ГУП «Московский метрополитен» набирает слесарей, инженеров, электромонтеров, сотрудников информационных стоек «Живое общение», работников Центра обеспечения мобильности пассажиров, а в павильоне МЦД сейчас открыты вакансии консультантов.

На ярмарке можно было проконсультироваться у кадровых специалистов, оставить резюме на понравившуюся вакансию и даже пройти первичное собеседование.

О том, как не волноваться и подготовиться к первой встрече с работодателем – рассказал представитель Центра подбора персонала ГУП «Московский метрополитен» на лекции в рамках Дня карьеры.

В ярмарке вакансий приняли участие АО «Центральная ППК», ГКУ «ЦОДД», ГУП «Мосгортранс», ОАО «РЖД», ГУП «Московский метрополитен».

Павильон Московских центральных диаметров расположен на площади у Киевского вокзала, он работает ежедневно с 9:00 до 21:00 часа, без выходных.

Вход в павильон свободный. Здесь проводятся ежедневные экскурсии, на которых рассказывают о проекте МЦД. Главный экспонат выставочного пространства – полноразмерный макет поезда «Иволга», где в кабине машиниста с помощью очков виртуальной реальности можно прокатиться по первым двум диаметрам.