РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В подмосковном Подольске вожатые педагогического отряда обсудили особенность работы с детьми и наметили планы на осень в рамках слета в центре «Родина», сообщается в группе «МУ ДЮОЦ «Родина» в соцсети «ВКонтакте».

С 28 по 29 сентября в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске прошел слет педагогического отряда Российского союза молодежи «Подольск», в рамках которого участники обменялись опытом и знаниями в области работы с детьми и молодежью.

«В ходе слета участники создали новые формы массовых мероприятий на основе известных настольных игр для проведения на сменах, а также подвели итоги работы летней кампании 2019 года и наметили план работы на будущий «вожатский» год, который начинается уже этой осенью. Уникальной особенностью слета стало знакомство членов педагогического отряда с технологией открытого пространства (Open Space Technology). В рамках вожатого «Open Space» ребята смогли обсудить множество тем: от особенностей работы с детьми разных возрастов до организации работы школы вожатых», – говорится в сообщении.

Также в программе был традиционный костер, орлятские песни и многое другое.