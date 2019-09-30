РИАМО - 30 сен. Осенне-зимний сезон охоты на копытных животных в Московской области начинается 1 октября, всем охотникам необходимо соблюдать законодательство при отстреле диких зверей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В охотугодиях можно будет поохотиться на лося, косулю, благородного и пятнистого оленей, а также кабана. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки на охоту в закрепленных охотничьих угодьях региона можно получить непосредственно в охотничьих хозяйствах.

«Хочу напомнить всем охотникам, чтобы документы на охоту оформлялись вовремя и правильно. Выходя на охоту, человек обязан иметь при себе членский охотничий билет и другие необходимые документы на право охоты - разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия, путевку, а при охоте на лицензионные виды охотничьих животных – специальное разрешение – лицензию или договор», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По словам министра, каждый охотник обязан четко знать и выполнять установленные правилами требования.

«Последний день охоты на копытных животных в Подмосковье приходится на 31 декабря», – заключил Разин.