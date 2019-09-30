РИАМО – 30 сен. Неизвестный угнал иномарку стоимостью порядка 8 миллионов рублей на востоке столицы, проводятся разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: улица Нижняя Первомайская, дом 8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу машины Land Rover. Материальный ущерб составил около 8 миллионов рублей», – отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».