РИАМО – 30 сен. Подмосковный преподаватель вошел в число 15 лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года России», за Павла Красновида болеет вся Московская область, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя регионального правительства – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«Преподаватель гимназии имени Подольских курсантов Павел Красновид вошел в число 15 лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года России» и теперь борется за победу во втором туре конкурса», – отметила Забралова.

Она пояснила, что в первом туре конкурсанты из 85 регионов России показали свое мастерство в испытаниях «Урок» и «Внеурочное мероприятие».

«Среди 15 лучших учителей было названо имя и подмосковного учителя из Подольска. Павел Евгеньевич Красновид достойно выдержал испытания первого тура и продолжает борьбу во втором туре конкурса. Желаю удачи в дальнейших испытаниях. Все Подмосковье верит в его победу», – подчеркнула Забралова.

Второй тур завершится в понедельник, а 1 октября назовут имена пяти призеров конкурса.