РИАМО - 30 сен. В Троицке планируют обновить водопровод, в производственных работах используют трубы диаметром от 300 до 600 миллиметров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 26 сентября 2019 года одобрила проект планировки территории линейного объекта – прокладка водопровода (водопровод-уход на ВЗУ «Ботаково» и ВЗУ «Микрорайон В») в Троицке (ТАО).

«Общая длина водовода составит 3935 метров. Наиболее протяженный участок трассы пойдет до ВЗУ «Ботаково». Он будет равен 3,66 тысячи метров», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В производственных работах будут использоваться трубы диаметром от 300 до 600 миллиметров.

По словам Пятовой, в рамках разработки проекта планировки территории площадью 38 гектаров будут учтены все мероприятия, необходимые для увеличения надежности инженерных коммуникаций в Троицке.