РИАМО - 30 сен. Сотрудники столичного управления МВД совместно с ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося обналичкой, незаконный оборот составлял около 300 миллионов рублей в месяц, сообщается на сайте МВД РФ.

Криминальная организация состояла из самостоятельных структурных подразделений, в нее входило около 30 соучастников.

«Злоумышленники более 10 лет без лицензии осуществляли финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении находились реквизиты более 130 фиктивных фирм, на расчетные счета которых переводились деньги для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 миллионов рублей в месяц», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В противоправную деятельность были вовлечены работники некоторых финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, перечислением денежных средств с целью последующего обналичивания, а также выдачей наличных денег.

Возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ. Шесть фигурантов дела заключены под стражу, еще 25 находятся под подпиской о невыезде. Проведено 65 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях на территории Московского региона, Саратовской и Ярославской областей, в Краснодарском крае и Республике Коми.