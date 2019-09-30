РИАМО - 30 сен. Текущая неделя в Подмосковье и Москве будет дождливой, ветреной, пик тепла придется на 3 октября, а 4 октября температура начнет постепенно понижаться, атмосферное давление будет пониженным, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник в регионе дождливо, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Максимальная температура составит плюс 15 градусов.

«Во вторник, 1 октября, тоже ветрено, местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Ночью дождь, в мегаполисе – 11-13 градусов, по области – 9-14 градусов. Днем прогнозируются небольшой дождь и повышение температуры до 15-17 градусов в Москве и 12-17 градусов в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Второго октября ожидается небольшой дождь. Ночью будет 5-7 градусов в столице и 3-8 градусов по области. Днем – 14-16 градусов и 11-16 градусов соответственно; местами еще возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Третьего октября пройдет небольшой дождь, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. В Москве ночью будет плюс 11-13 градусов, в Подмосковье – плюс 8-13. Днем в столице плюс 17-19, в области – плюс 15-20 градусов. Среднесуточная температура может превысить норму на 5-6 градусов.

Четвертого октября ожидается дождь. Ночью будет плюс 8-13 градусов, днем — 10-15. 5 октября также прогнозируется дождь, температура составит 5-10 градусов.