РИАМО – 30 сен. Молодая иностранка после отдыха в одном из ночных клубов в центре столицы потеряла наручные часы, а также ювелирные украшения, сумма причиненного ущерба устанавливается, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратилась гражданка иностранного государства 1995 года рождения, которая пояснила, что отдыхала в клубе «Х» по адресу: Спиридоновский переулок, дом 9/1, выпивала спиртное, после этого она направилась домой на Новинский бульвар дом 12.

«Как и на чем она добиралась до дома не помнит, но по прибытию она обнаружила отсутствие наручных часов и ювелирных изделий. Где и при каких обстоятельствах пропали выше перечисленные вещи, она пояснить не может, так как на тот момент она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что сумма причиненного ущерба устанавливается. По данному факту организована проверка.