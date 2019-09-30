РИАМО – 30 сен. Мосгорсуд изменил меру наказание актеру Павлу Устинову, осужденному за применение насилия к сотруднику Росгвардии на несанкционированном митинге, с 3,5 лет в колонии на год условно, сообщается на сайте kp.ru.

«Мосгорсуд приговорил Устинова к году лишения свободы условно. Адвокаты намерены обжаловать это решение», – говорится в сообщении.

Ранее Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции протеста 3 августа в Москве. По версии следствия, молодой человек сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо силовику. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

При этом на ряде видеозаписей с места событий видно, что Устинов не оказывал сопротивления бойцу Росгвардии. Также Мосгорсуд согласился приобщить к делу видеозаписи его задержания, которые ранее оказался изучить судья Тверского суда Алексей Криворучко.