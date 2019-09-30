РИАМО - 30 сен. В Подмосковье полицейские задержали мужчину 1966 года рождения, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в деревне Бяконтово городского округа Подольск из строительной бытовки бригадой скорой помощи был госпитализирован мужчина 1963 года рождения с колото-резанной раной грудной клетки. Его доставили в ГБУЗ МО «Подольская районная больница».

«Накануне в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и задержан мужчина 1966 года рождения», - рассказал собеседник агентства.

Установлено, что он распивал с потерпевшим спиртные напитки и у них произошла ссора, в результате которой подозреваемый совершил нападение.

На данный момент мужчина задержан следственными органами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».