РИАМО - 30 сен. Водителям в столице не рекомендуется парковаться под рекламными щитами и деревьями из-за усиления ветра, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«Сегодня в Москве тепло (плюс 13 – плюс 15), но дождливо и ветрено, сообщают синоптики. Осторожнее на дорогах – может быть много мелких ДТП. Ну и не паркуйтесь под деревьями/щитами, конечно», – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти кратковременный дождь. Температура воздуха днем прогреется до плюс 14 градусов.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра.