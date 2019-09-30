РИАМО - 30 сен. В конце текущей недели в Подмосковье и Москве вновь ожидается похолодание, температура днем будет достигать только плюс 8 градусов максимум, по данным Росгидромета.

До этого на рабочей неделе в Московском регионе будет дождливо и тепло, температура будет превышать норму. Так, 3 октября может стать самым теплым днем недели – температура днем может достичь плюс 19 градусов.

В ночь на 5 октября еще ожидается дождь, может выпасть 4 миллиметра осадков, температура составит плюс 5 градусов. Днем будет только плюс 8 градусов, ожидается небольшой кратковременный дождь.

Шестого октября осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Ночью будет плюс 2 градуса, а днем – только плюс 6. Седьмого октября будет немного теплее, чем накануне, но все равно прохладно: ночью плюс 4 градуса, днем – плюс 7.