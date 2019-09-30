РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. К установке туалетного модуля приступили в понедельник на Октябрьской площади в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. На Октябрьской площади в понедельник, 30 сентября, ведутся работы по разгрузке туалетного модуля, который будет установлен сбоку магазина МТС», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что модуль оборудуют пандусом для маломобильных групп населения, а также подключат к централизованной канализации.