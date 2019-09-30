РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. Сотрудники вневедомственной охраны подмосковных Люберец обнаружили у мужчины более 50 граммов наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны, проезжая по улице Южная в поселке Малаховка, возле жилого дома обратили внимание на подозрительного мужчину. Заметив приближающийся служебный автомобиль, гражданин бросился бежать. В ходе непродолжительной погони росгвардейцы задержали мужчину и передали его в отдел полиции для дальнейшей проверки.

«При проведении личного досмотра в кармане брюк у задержанного был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – метамфетамином, массой 0,60 граммов», – говорится в сообщении.

Задержанным оказался ранее не судимый 20-летний житель столицы. В настоящее время по данному факту проводится проверка.