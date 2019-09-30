РИАМО - 30 сен. Финский специалист в сфере образования Паси Сальберг провел обучающий семинар для подмосковных директоров школ, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

На семинаре «Уроки финской школы. Встреча с Паси Сальбергом, автором книги о системе финского образования» в доме правительства Московской области собрались более 400 директоров подмосковных школ и представителей управлений образования.

«Уже более 20 таких встреч прошло по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. У нас сегодняшняя встреча уникальна. Мы много обсуждаем мировой опыт. Сегодня у нас есть уникальная возможность пообщаться с Паси Сальбергом», - сказал первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн, открывая встречу.

Первая часть выступления Сальберга была посвящена мировым стандартам образования, вторая - лучшим финским стандартам обучения, а также обмену опытом.

«Еще в 2000 году никто не знал про финское образование. Но в 2001 году впервые прошло международное тестирование PISA. Финляндия заняла первое место. В 2003 году история повторилась. В 2006 году - снова. <...> Сейчас ответ на вопрос, почему так получилось, есть. Об этом я и буду сейчас говорить», - отметил Сальберг.

Программа международной оценки учащихся (PISA) – это трехгодичное международное исследование, целью которого является оценка систем образования во всем мире путем проверки навыков и знаний 15-летних учащихся. В прошлом году в исследовании PISA приняли участие свыше 3,5 тысяч учащихся из 71 школы Подмосковья.