РИАМО - 30 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на особом контроле подачу тепла в дома и социальные объекты, управляющие компании должны своевременно информировать о включении отопления и возможных сбоях, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Первая и самая актуальная тема сезона — это отопление в социальных объектах и многоквартирных домах. Ряд муниципалитетов нуждается в дополнительном внимательном подходе к системе запуска отопления. Происходят периодические сбои, связанные с завоздушиванием систем», — сказал губернатор на совещании с руководящим составом областного правительства.

Он подчеркнул, что здесь управляющие компании должны быть во всеоружии и своевременно информировать о включении отопления.

Воробьев также напомнил, что на этой неделе отмечают 90-летие Московской области.

«Наше любимое Подмосковье было образовано в 1929 году, и 3 октября мы будем отмечать юбилей. Никаких излишеств не планируем, но культурные, исторические музеи, выставки будут открыты для всех желающих», — подчеркнул глава региона.

Третьего октября 12 музеев Подмосковья будут работать бесплатно в рамках акции «День открытых дверей». К акции присоединились «Новый Иерусалим», Мемориальный музыкальный музей России — музей-заповедник П.И. Чайковского, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Вяземах, музей-заповедник «Зарайский Кремль», Военно-технический музей в Черноголовке, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник «Мураново», Звенигородский музей, Московский областной музей народных художественных промыслов в Федоскине, Музей А.П. Чехова в Мелихове и музей Д.И. Менделеева и А.Блока в Солнечногорске.