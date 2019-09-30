РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. На минувшей неделе 26 единиц спецтехники привлекли к уборке территорий Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации горокруга Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети (Люберец – ред.) осуществляли 64 сотрудника подрядных организаций, было задействовано 26 единиц спецтехники. Производилась уборка подземных переходов, тротуаров, газонов и площадей», – сказал Подлозный.

Также было вывезено 79 кубических метров мусора, проведена вырубка 15 аварийных деревьев.