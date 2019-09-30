РИАМО - 30 сен. В рамках гастрономического фестиваля «Золотая осень», который пройдет в столице с 4 по 13 октября, организуют насыщенную программу, в которую войдут 33 экскурсии, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Их участники побродят по улицам и дворам, пропитанным духом старой Москвы, узнают о перипетиях судьбы, привычках и предпочтениях живших здесь людей – от царей до купцов, от монахов до гениальных литераторов», - говорится в сообщении.

Проведут прогулки профессиональные экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве». Так, 4 октября организуют экскурсию «За парадными фасадами. Дворы Большой Дмитровки». Ее участники пройдут по старой Москве и узнают о ее малоизвестной истории.

Одиннадцатого октября всех приглашают на прогулку по «улице просвещения» — Никольской. В рамках этой экскурсии можно будет узнать, как учились студенты первого вуза страны, как печатали первую на Руси книгу, как братья Третьяковы решили проблему первых пробок Москвы.

«Пятого октября, во второй день «Золотой осени», пройдет экскурсия, посвященная львам! Пожалуй, это самые популярные «архитектурные» животные, и отыскать их на столичных зданиях будет очень увлекательно», - отмечается в материале.

Фестивальную экскурсию также организуют в музее-заповеднике «Коломенское». Она пройдет 6 октября и будет посвящена прошлому уникального комплекса, который веками служил усадьбой русских царей.

Гостей мероприятия ждет также множество других интересных экскурсий. При этом все они совершенно бесплатны. Для участия нужно лишь зарегистрироваться на интересующую экскурсию на сайте проекта «Гуляем по Москве».