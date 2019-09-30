РИАМО - 30 сен. Приложение «Парковки Москвы» вошло в десятку самых популярных утилит в цифровом магазине App Store, говорится в сообщении инфоцентра столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Обновленное приложение «Парковки Москвы» вошло в топ-10 бесплатных приложений-утилит App Store – оно оказалось в одном ряду с Google, «Яндекс-браузером» и приложениями мобильных операторов», – говорится в сообщении.

Старая версия приложения перестанет поддерживаться с 1 октября. Новая версия приложения более удобна, чем старая, благодаря измененному дизайну интерфейса и дополненному функционалу.

Основным преимуществом новой версии приложения «Парковки Москвы» является возможность исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки. Благодаря функции «Изменить завершенную парковку» водитель сможет исправить государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны, а также продлить истекшую парковку.

«Изменения в оплаченную парковочную сессию можно внести только один раз и только до конца текущих суток. При этом продлить получится только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно», – отмечается в материале.

Новая версия мобильного приложения «Парковки Москвы» доступна для скачивания в App Store или Google Play под названием «Парковки Москвы New». Установленное приложение будет называться «Парковки 2», а использование прежней версии станет невозможным. После авторизации баланс парковочного счета из старого приложения автоматически перенесется в новое.