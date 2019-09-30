РИАМО – 30 сен. Сотрудники полиции разыскивают двух неизвестных, которые с огнестрельным оружием ворвались в помещение организации на улице Свободы в Москве, повредив там имущество, а также нанесли телесные повреждения мужчине, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В 07:18 на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных в помещение организации, угрожали предметом, похожим на огнестрельное оружие, совершили хулиганские действия, нанесли телесные повреждения мужчине. От госпитализации мужчина отказался», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленники скрылись с места происшествия, на данный момент полиция их разыскивает, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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