РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. Застройщик многоквартирного дома ЖК «Авеню» в Подольске планирует в октябре направить документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

В администрации округа на днях прошло заседание экспертно-технического совета с участием представителя стройкомпании ООО «СтройИнвест», гендиректора ООО «Диском» по вопросу ввода в эксплуатацию дома №4 по улице Рабочая (ЖК «Авеню», – ред.). Также в ходе встречи обсуждался вопрос развития застроенной территории, выполнения обязательств по строительству котельной, строительству подземной парковки по улице Парковая.

«В начале октября застройщиком осуществится процедура снятия статуса санитарно-защитной зоны кабеля ФГБУ «ФКП Росреестра» с земельного участка. Также представитель застройщика уведомил присутствующих о том, что после снятия данного обременения необходимый пакет документов для подачи заявления в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК «Авеню» будет подан в министерство жилищной политики Московской области в ближайшее время», – говорится в сообщении.

В начале октября на объекте по улице Садовая, дом №14 планируется продолжить строительно-монтажные работы. Также генеральному директору ООО «Диском» было указано на невыполнение обязательств по предоставлению графиков переселения жителей из аварийного дома по улице Садовой, дом №3, завершения строительства II очереди котельной по улице Садовая, дом №6, а также графика переселения граждан, проживающих в ветхом фонде.