РИАМО – 30 сен. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовало включить в повестку осенней сессии срочные дебаты по митингам в столице, по итогам дискуссии не планируется принятие резолюции, сообщает в понедельник ТАСС.

«Да, поставили на четверг (3 октября), будут обсуждаться московские события», — сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Он добавил, что по итогам дискуссии не планируют принимать резолюцию.

В столице 29 сентября прошел очередной митинг оппозиции. В нем, по оценке МВД, приняли участие около 20 тысяч человек. Акцию проводили в поддержку осужденных по «Московскому делу».