РИАМО – 30 сен. Проектную документацию ЖК «Терлецкий парк» в начале октября направят на экспертизу, данный объект является одним из старых долгостроев столицы, возведение началось еще в 2004 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» в настоящее время завершает подготовку проектной документации проблемного ЖК «Терлецкий парк», которая будет до 4 октября направлена в Мосгосэкспертизу для получения заключения по проекту.

«Вопросы достройки жилого комплекса и формирования реестра требований участников строительства были рассмотрены на совещании в Москомстройинвесте с участием инициативной группы граждан под руководством заместителя председателя комитета Александра Гончарова. Положительный результат экспертизы позволит приступить к основным работам по достройке объекта», – сказал представитель АО «Мосотделстрой №1» Юрий Горбенко.

Он добавил, что в настоящее время реализуются в основном подготовительные мероприятия. Сейчас демонтируют межквартирные перегородки первого корпуса, не соответствующие проекту, ведутся работы с кровлей.

По его словам, большинство вопросов дольщиков на совещании касалось формирования реестра требований участников строительства.

Ранее Арбитражный суд Московской области разрешил разногласия между АО «Мосотделстрой №1» и конкурсным управляющим Екатериной Пушновой, возникшие при согласовании условий договора передачи имущества и обязательств застройщика ЖК «Терлецкий парк».

Договор был утвержден в редакции АО «Мосотделстрой №1». Суд также обязал Пушнову передать АО «Мосотделстрой №1» реестр по состоянию на 26 июня этого года. Все определения суда о включении требований, вынесенные после этой даты, будут учтены в установленном порядке.

Гончаров в ходе совещания призвал представителя конкурсного управляющего обеспечить оперативное подписание договора. Гончаров также отметил, что отсутствие подписанного договора не является препятствием для проектирования и проведения первоочередных строительных работ.

ЖК «Терлецкий парк» (ранее ЖК «Московские окна») – один из самых старых и крупных долгостроев столицы. Начало стройке было положено еще в 2004 году, но по состоянию на 2019 год его готовность не превышает и 25%. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства комплекса за счет бюджетных средств.