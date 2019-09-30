РИАМО – 30 сен. В предстоящие выходные на некоторых улицах Москвы введут перекрытия из-за проведения полумарафона «Моя столица», говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Участок 1: парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Период: с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ограничения будут действовать на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в период с 08:00 до 20:00 6 октября.

Также 6 октября перекрытия затронут улицу Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Период: с 08:00 до 18:00.

В материале подчеркивается, что на указанных участках будет действовать полное перекрытие.

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