РИАМО - 30 сен. Количество случаев регистрации бешенства среди диких и домашних животных на территории Московской области в текущем году снизилось на 52%, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Количество случаев регистрации бешенства как диких, так и домашних животных на территории Московской области неизменно снижается с начала года. На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 77 случаев. На аналогичную дату 2018 года было зарегистрировано 142 случая. Наблюдается снижение на 52%», – заявил Разин.

По словам министра, случаи бешенства животных зарегистрированы в 29 городских округах.

«Снижению случаев бешенства способствовало введение в области инновационной системы профилактики бешенства. Это дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких плотоядных животных в очагах. А также применение средств малой авиации при раскладке оральной вакцины – 60% от всей раскладки», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Использование малой авиации зарекомендовало себя как эффективный метод борьбы с бешенством животных на территории области.

«В этом году 60% раскладки вакцины на территории Подмосковья приходится именно на авиацию. Таким образом увеличивается эффективность проводимых мероприятий и уменьшается риски, связанные с человеческим фактором», – добавил Разин.

Дмитровский, Коломенский, а также Пушкинский, Сергиево-Посадский округа, Егорьевск, Зарайск, Красногорск, Павловский Посад, Химки, Кашира, Клин, Щелково, Бронницы и Дзержинский входят в число благополучных по бешенству животных территорий.

«Небольшое количество случаев бешенства животных зарегистрировано в Серебряных Пруда – одна собака, Шаховская – две енотовидные собаки», – заключил Разин.