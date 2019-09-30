РИАМО - 30 сен. В Очаково-Матвеевском районе Москвы все жильцы пятиэтажки, расположенной на улице Наташи Ковшовой, переселились в новый дом по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всем 53 семьям, проживавшим в пятиэтажном доме 3 на улице Наташи Ковшовой, были предложены квартиры в новостройке. <…> В настоящее время 100% жителей заключили договоры на новые квартиры и уже переехали в них», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Новостройка располагается в том же районе по адресу: улица Матвеевская, дом 11. Пятиэтажку, из которой переселили людей, снесут после того, как будет принято решение о выводе здания из эксплуатации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. При этом на западе столицы в программу включено 558 домов, а непосредственно в районе Очаково-Матвеевское — 67 домов.