РИАМО - 30 сен. Московский городской суд решил приобщить к материалам уголовного дела все видеозаписи задержания актера Павла Устинова, осужденного за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несогласованном митинге 3 августа в Москве, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

Ранее Мосгорсуд принял решение об изменении меры пресечения Устинову на подписку о невыезде.

«Суд приобщил все видеоматериалы к материалам дела», – сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции протеста 3 августа в Москве. По версии следствия, молодой человек сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо силовику. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Сам Устинов отрицает вину. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на законность приговора 26 сентября.

По материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов якобы активно сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. и попал в больницу.

При этом на ряде видеозаписей с места событий видно, что Устинов не оказывал сопротивления бойцу Росгвардии. Ранее суд отказался приобщить данные видеоматериалы к уголовному делу.