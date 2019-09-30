РИАМО - 30 сен. Женщин, проживающих на территории Московской области и воспитывающих детей, приглашают к участию в фестивале-конкурсе «Мамы Подмосковья. Топ 10», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

Фестиваль проводится в Московской области каждый год в преддверии Дня матери. Заявки на участие в конкурсе можно подавать в управление социальной защиты населения

«В рамках мероприятий первого этапа фестиваля участники презентуют «визитную карточку», представляющую собой творческий номер, подготовленный самостоятельно в произвольной форме с применением различных художественных жанров по тематике, соответствующей выбранной номинации и отражающей уникальность и оригинальность семьи, ее традиции и достижения, с применением художественного и музыкального оформления», - говорится в сообщении.

К участию в акции приглашаются также женщины, воспитывающие приемных детей.

Всего на конкурсе девять номинаций: «Мама XXI - профессионал, жена», «Дом там, где мама», «Самая активная мама», «Творческая мама», «Дебют года», «Мама с безграничными возможностями», «Уютный дом своими руками», «Ландшафтный дизайнер», «Семейный проект», «Мама - фоторепортер» - «Московская область - территория семейного отдыха».

Чтобы принять участие, нужно предоставить пакет документов, в том числе подтверждающих успехи претендента в профессиональной, общественной деятельности или в воспитании детей — различные награды, грамоты, дипломы, благодарственные письма. Кроме того, необходимо подготовить фотоматериалы (не более шести фото), либо презентацию в формате PowerPoint (не более 10 слайдов), либо видеоматериалы о семье продолжительностью не более трех минут.

Кроме того, нужно подготовить заявку на участие по заданной форме и пару фотографий претендента (формата 3 на 4 сантиметра). Также по возможности можно предоставить ходатайства от коллег, родственников, друзей, публикации в СМИ.