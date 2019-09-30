РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли более 62 кубических метров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя управления благоустройства администрации горокруга Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке (территории округа – ред.) было задействовано 92 единицы спецтехники и 995 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 62 кубометров мусора за неделю», – сказал Орлов.

По его словам, также продолжаются работы по благоустройству на улице Звуковая.