РИАМО – 30 сен. Для уборки аэродрома в аэропорту Внуково зимой используют более 130 единиц техники, уже закуплены противогололедные реагенты, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

Внуково подготовилось к предстоящей зиме.

«Предстоящей зимой к очистке аэродрома от снега и льда планируется задействовать свыше 130 единиц техники. Машины проверены и исправны», – говорится в сообщении.

Аэропорт также закупил противогололедные реагенты для обработки летного поля.