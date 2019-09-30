РИАМО - 30 сен. У станций первого направления Московских центральных диаметров разместят 17 велопарковок, а у станций МЦД-2 — 30 парковок для велотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В перспективе велопарковки появятся у большинства станций МЦД. Возможность размещения пунктов проката по мере необходимости закладывается в транспортные схемы всех территорий, на которых сейчас ведется проектирование», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Проекты планировки территорий (ППТ) зон, которые прилегают к Московским центральным диаметрам, будут подготовлены до конца 2019 года. Этим занимается институт Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры. Одной из основных задач в этой части является создание единой системы транспорта Московского региона, а также повышение пешеходной связности территорий города — развитие транспортной инфраструктуры. Кроме того, в рамках проекта будет создана комфортная среда вблизи МЦД.

«Уже на этапе проектирования мы планируем размещение организованных парковок для велосипедного транспорта, появляется уникальная возможность заложить велопарковки и пункты велопроката вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов. Пассажиры смогут использовать велосипед как «транспорт последней мили», чтобы добраться от станций МЦД до дома и работы или, наоборот, пересесть с велосипеда на «Иволгу», – добавил руководитель транспортно-инженерного центра института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

МЦД — один из самых крупных проектов в области транспортной инфраструктуры. Движение по первым двум диаметрам намерены запустить к концу 2019 года. На МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск разместятся 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут по графику подземки — с 05:30 до 01:00. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут.