РИАМО - 30 сен. Столичный инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» в перспективе планирует выйти на международные рынки, холдинг готов к сотрудничеству с иностранными компаниями, говорится в сообщении комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Московские строители уже набрали такой объем компетенций, знаний и опыта, что сегодня приходят предложения поработать в других странах. Например, есть заинтересованность в Индии, странах Африки и Азии», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, в настоящее время перед холдингом стоят большие задачи в Москве, поэтому работа на международных рынках возможна в будущем.

«Сегодня городской холдинг координирует работу по строительству метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог, эстакад и других инфраструктурных объектов. Принятые в городе программы настолько масштабны, что говорить о работе за рубежом сегодня преждевременно», – дополнил Хуснуллин.

При этом заммэра подчеркнул, что российские и московские строители по соотношению цены, качества и скорости работ имеют значительные преимущества перед зарубежными коллегами: сказывается и курсовая разница валют, которая делает привлечение московских строителей еще более выгодным.

АО «Мосинжпроект» – российская инжиниринговая компания, с 2013 года выполняет функции генерального подрядчика на строительстве новых станций Московского метрополитена.