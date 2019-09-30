РИАМО – 30 сен. Мужчина оказался в реанимации с ножевым ранением шеи после распития спиртного с сожительницей в квартире на Нижегородской улице Москвы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступила информация о ножевом ранении по адресу: улица Нижегородская, дом 9А.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в квартире находится мужчина 1987 года рождения с ножевым ранением в шею, который сообщил, что в ходе распития алкогольной продукции совместно с сожительницей, гражданкой 1979 года рождения, возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого сожительница нанесла ножом гражданину ранение в область шеи», – отметил собеседник агентства.

Мужчину доставили в реанимацию с диагнозом: резаная рана боковой поверхности шеи слева.

По данному факту проводится проверка, дополнил представитель пресс-службы.