РИАМО – 30 сен. Четверо неизвестных в Подмосковье ограбили дом бывшего игрока сборной РФ по футболу, московских клубов «Торпедо» и «Динамо» Игоря Семшова, сообщает ТАСС.

Заявление в полицию написала жена спортсмена Лариса Семшова.

«Четверо неизвестных проникли в дом Семшова, расположенный в деревне Маслово Одинцовского городского округа, похитили 15 тысяч рублей и четыре пары дорогостоящих часов», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили факт ограбления, не уточнив подробностей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».