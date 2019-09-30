РИАМО - 30 сен. ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис 2019» отказали в приобретении незавершенного объекта — ЖК «Мегаполис» на востоке города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Компания направила заявление о намерении приобрести объект еще в апреле 2019 года. Недавно суд отказал застройщику. ЖК находится по адресу: Москва, Восточный административный округ, Салтыковская улица, дом 8.

«Двадцать седьмого сентября 2019 года суд отклонил заявление о данном намерении, так как компания не соответствует критериям, которые предусмотрены 214-ФЗ», - сказала заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

Ранее заключение о невозможности передачи ЖК «Мегаполис» в ООО «Мегаполис 2019» было выдано министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

По 214 федеральному закону, решение о финансировании строительства объекта будет принимать Московский фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Его сформируют в октябре 2019 года.

Ранее застройщиком объекта выступало АО «Косинское», которое признали банкротом в апреле 2017 года. После этого был назначен конкурсный управляющий.