РИАМО - 30 сен. В конце текущей рабочей недели в столице ожидаются сильные дожди, за сутки может выпасть почти 17% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Норма осадков в октябре составляет 59 миллиметров.

«На Москву сегодня-завтра выльется около 4 миллиметров влаги. А пик непогоды придется на конец рабочей недели. По модельным оценкам, дожди могут принести до 10 миллиметров за сутки, что в пять раз больше нормы одного ненастного дня», — говорится в сообщении.

До 4 октября в столице будет дождливо, но температура будет превышать норму – днем она составит плюс 13-16 градусов. Только 4 октября возможно небольшое похолодание.