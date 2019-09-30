РИАМО – 30 сен. Мужчина не досчитался почти полмиллиона рублей после ухода случайного знакомого, отдыхавшего в его квартире в Тверском районе столицы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступило сообщение о краже денежных средств по адресу: улица Новолесная, дом №17А. К прибывшим сотрудникам полиции с заявлением обратился гражданин 1980 года рождения. Он сообщил, что познакомился с мужчиной в клубе в районе Комсомольской площади, после чего пригласил его в гости с целью совместного времяпровождения.

«После того, как знакомый ушел, мужчина обнаружил, что из папки, которая находилась на журнальном столике в коридоре, пропали денежные средства в размере 500 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка.