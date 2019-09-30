РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. Команда «Патриоты Подолья» заняла первое место в областном этапе военно-патриотической игры «Девушки в погонах», сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске 28 сентября прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» среди участниц юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья. В ней приняли участие 52 команды, которые приехали из различных городов Московской области. В конкурсную программу игры вошли 9 испытаний: смотр строя и песни, разборка и сборка автомата Калашникова, марш-бросок и другие.

«По итогам игры третье общекомандное место подели между собой юнармейские отряды «Верность» Наро-Фоминского горокруга, «Легион» Орехово-Зуевского горокруга и «Факел» из горокруга Шатура. Вторыми стали команды «Казачки» горокруга Кашира и «Разведчицы» горокруга Домодедово. Победила в игре команда «Патриоты Подолья» горокруга Подольск», – говорится в сообщении.

В ходе игры девушки посетили выставку современных видов вооружения. Кроме того, участницам военно-патриотических объединений Московской области была предоставлена уникальная возможность пострелять в настоящем тире, который используется для подготовки специальных подразделений Вооруженных сил РФ. Между конкурсами снять напряжение помогала игра «Лазертаг». В финале игры состоялся флешмоб, после которого свое мастерство продемонстрировала группа «Антитеррор».