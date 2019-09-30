РИАМО - 30 сен. Сотрудники столичного управления МВД совместно с ФСБ пресекли деятельность группировки, члены которой организовали незаконную торговлю золотыми изделиями из Якутии на территории Москвы, сообщается на сайте МВД России.

Полицейские отследили всю цепочку незаконной поставки в столицу и легализации золотых слитков. Выяснилось, что злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации.

«В кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий. Обнаружено и изъято более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов».

В настоящее время задержаны четверо сообщников, им предъявили обвинение. Троих поместили под домашний арест, еще один заключен под стражу, добавила Волк.