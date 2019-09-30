РИАМО – 30 сен. В ходе расследования уголовного дела в отношении генерального директора подмосковной фирмы, являющейся крупнейшим дистрибьютором игрушек, удалось добиться возмещения ущерба от неуплаты налогов в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту уклонения ООО «Сакс Игрушки» от уплаты налогов в особо крупном размере (пункты «а, б» часть 2 статья 199 УК РФ).

«С 2015 по 2016 годы генеральный директор фирмы, являющейся крупнейшим дистрибьютером игрушек, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль», – отмечается в сообщении.

С учетом начисленных налоговым органом пеней и штрафов общая сумма долга перед государством составляла более 847 миллионов рублей.

Благодаря принципиальной позиции следователя и активному проведению всего комплекса следственных действий генеральным директором ООО «Сакс Игрушки» принято решение о полном погашении задолженности по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также пеней и штрафов в общей сумме более 847 миллионов рублей.

Учитывая указанные обстоятельства, в ближайшее время уголовное дело будет прекращено в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, заключается в материале.