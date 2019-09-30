РИАМО - 30 сен. Житель подмосковного Протвина, тренер по гандболу спортивной школы олимпийского резерва Андрей Евдокимов умер на 44 году жизни, сообщается на сайте администрации округа.

Евдокимов работал в спортшколе с 1996 года. В 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф. Лесгафта.

«За время работы показал себя замечательным человеком и добросовестным, грамотным специалистом. Постоянно совершенствовал свое педагогическое мастерство, осваивал новые методики тренировок, в своей работе использовал новейшие разработки ведущих тренеров», — говорится в сообщении.

Евдокимов работал с группами юношей 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2005, 2006, 2010, 2011 годов рождения, являлся тренером сборных команд Московской области среди юношей 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2005 годов рождения. Воспитал более 300 спортсменов высокого уровня.

Воспитанники тренера неоднократно становились победителями и призерами первенства Подмосковья, всероссийских и международных турниров по гандболу.

За время работы в спортивной школе Евдокимов неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами министерства образования, министерства физической культуры и спорта Московской области, федераций гандбола России и Московской области, руководства города Протвино.

В 2011 году Евдокимов был награжден памятным знаком «75 лет комитету по физической культуре и спорту Московской области». В 2013 году награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Московской области». В 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 годах был признан лучшим тренером города Протвино.

Прощание с тренером пройдет 1 октября в 11:00 в МБУ СШОР (спорткомплекс «Старт», Лесной бульвар, 1Б).

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