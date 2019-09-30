С 3 по 5 октября в Москве в рамках программы «Мой район» пройдет первая выставка-презентация «Город: детали». Горожанам предложат оценить самые современные скамейки, фонари, беседки и даже детские и спортивные площадки. На выставке москвичи увидят, как изменились за последние годы привычные всем малые архитектурные формы, и смогут сами определить будущий облик столичных улиц, площадок, парков и зон отдыха. А еще — замечательно провести время с семьей и друзьями, участвуя в бесплатных событиях культурной программы: кинопоказах, открытых тренировках, развлечениях для детей! Выставка пройдет в 75-м павильоне ВДНХ. Узнать все подробности и зарегистрироваться на посещение вы можете на сайте mrexpo.ru. А чтобы выбрать, чем заняться на ней в первую очередь, — читайте наш обзор!

Выбираем лучшую городскую мебель

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Интерактивная выставка-презентация займет площадь в 15 тысяч квадратных метров и станет живым и своевременным ответом на самые заметные тенденции, которые сегодня меняют городскую среду и жизнь в городах, в том числе и в Москве.

Все вокруг наполняется технологиями — и городские объекты не становятся исключением. Приставка «смарт» теперь добавляется к любым малым архитектурным формам и объектам городского комфорта. К примеру, к скамейкам, которые помимо своей прямой функции умеют заряжать телефоны, раздавать Wi-Fi, высвечивать сообщения, или остановкам, которые подсказывают, как выстроить маршрут, и сообщают время ожидания транспорта. В перспективе остановки будут даже кондиционировать воздух! Даже урны будут анализировать заполненность и посылать сигналы в городские службы.

Идет активное развитие районов города. С обновлением парков, скверов и площадок по всему городу появляется все больше точек притяжения, сосредоточенных не в центре, а ближе к жителям. Особую роль в привлекательности районных парков и площадок для отдыха и общения играет качественное наполнение: спортивными тренажерами, скалодромами, батутами и детским игровым оборудованием. А также такими базовыми предметами, как скамейки, свет, урны, без которых немыслимы отдых, чистота и безопасность.

Качественные элементы городского комфорта напрямую влияют на общение и социализацию. Вчера основным местом встреч младшего поколения была футбольная площадка, а старшего — скамейка у подъезда. Сегодня практически все возрасты освоили онлайн-общение и заметно сократили необходимое живое взаимодействие друг с другом. Это повсеместная проблема, и нередко с ней пытаются бороться с помощью «программирования» среды. Интересный районный спортивный парк, уличный скалодром и даже необычные скамейки с хорошим видом становятся серьезным аргументом выйти из дома.

Сегодня жители все активнее хотят лично участвовать в развитии своего города, принимать решения вместе с управляющими компаниями и руководством районов. Выставка «Город: детали» даст реальную возможность повлиять на дальнейший выбор малых архитектурных форм и объектов городского комфорта! Здесь соберутся российские и зарубежные производители уличной мебели, освещения, детских и спортивных развивающих площадок, автобусных остановок, систем безопасности и навигации. А еще — состоится конкурс молодых архитекторов в номинациях «Уличная мебель», «Арт-объект», «Детская площадка».

И самое главное! Посетители смогут сами определить, какие объекты больше всего нужны столичным улицам! В рамках выставки состоится масштабное очное голосование, по итогам которого будут выбраны лидеры московских симпатий. Проголосовать за лучшие скамейки, урны, беседки и фонари можно будет через информационные стойки.

Результаты напрямую будут влиять на то, чем наполнится Москва в ближайшем будущем. По итогам выставки будет сформирован уникальный каталог образцов городского комфорта, который в дальнейшем сможет использоваться городскими службами как пример образцовых решений.

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Участвуем в развлекательной программе всей семьей

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Первая выставка-презентация «Город: детали» — это место, где будет интересно провести целый день всей семьей. Здесь для каждого найдется занятие по душе!

Пространство павильона будет оформлено в виде нескольких «городских районов» с самыми разными возможностями для отдыха: фуд-маркетом, концертной программой, киносеансами и даже романтическим перформансом «Ночной район».

Например, в «Спортивной зоне» в течение всего мероприятия будут проходить мастер-классы по паркуру, воркауту и гимнастике.

В зоне «Сквер настольных игр» все желающие смогут поиграть в шахматы и шашки и принять участие в командных турнирах по этим играм.

В зоне «Улица» будет работать «Школа вождения для самых маленьких». Дети от 6 до 10 лет смогут проехать на самокатах по настоящей улице со светофорами, перекрестками и знаками дорожного движения и узнать базовые правила безопасности.

Еще одно интересное развлечение для юных посетителей — «Картонный городок»: дети смогут построить собственный город из картона общей площадью 80 квадратных метров!

Кроме того, посетители выставки смогут посмотреть увлекательные фильмы — такие, к примеру, как «Подкидыш», 1939 год (режиссер — Татьяна Лукашевич), «За витриной универмага», 1955 (Самсон Самсонов), «Девушка без адреса», 1957 (Эльдар Рязанов), «Сказка о потерянном времени», 1964 (Александр Птушко). А с помощью сенсорной панели — выбрать фильмы, которые они хотели бы посмотреть на экранах летних кинотеатров, которые могут быть установлены в разных районах Москвы.

И несколько раз в час у всех желающих будет возможность ответить на вопросы о районах Москвы и получить шанс выиграть памятные подарки!

До встречи на выставке!