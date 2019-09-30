РИАМО - 30 сен. Жители Москвы старшего возраста могут получить широкий спектр государственных услуг в центрах «Мои документы», кроме того, сотрудники центров всегда помогут и расскажут, как получать ту или иную услугу онлайн, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, например, здесь можно подать заявление на участие в проекте «Московское долголетие», предоставление ежемесячной городской выплаты, ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи, доставку пенсии или установление страховой, накопительной пенсии.

«Кроме того, здесь принимают заявления на изготовление социальной карты москвича с правом бесплатного проезда и на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении или в виде социальных услуг», - говорится в материале.

Здесь также можно запросить и получить справки о видах и размерах пенсии и социальных выплат, а также данные из Архивного фонда Москвы. Помимо этого, в центрах помогут оформить налоговую льготу на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги. Помимо этого, в центрах «Мои документы» можно получить бесплатную юридическую помощь, а также встать в очередь для получения бесплатной санаторно-курортной путевки.

Центры «Мои документы» работают каждый день с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы «Мои документы» и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. 98% услуг в центрах предоставляются по экстерриториальному принципу — без привязки к месту регистрации в Москве.

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