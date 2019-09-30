РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в понедельник утром произошла авария с участием пяти машин, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«В понедельник, 30 сентября, в районе 7:30 я проезжала по автотрассе А-107 в сторону деревни Валищево в Подольске. На тот момент уже была большая пробка, и я увидела ДТП с участием пяти машин. В частности, я видела грузовик, фургон и три легковые машины», – сказала очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 11:13 на данном промежутке автодороги движение затруднено на повороте в деревню Валищево и у СНТ «Матвеевское».