РИАМО - 30 сен. Музей ВДНХ приглашает всех желающих поучаствовать в создании народной экспозиции, участников акции отметят благодарственными письмами, а также дадут им право бесплатно посещать музей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С момента открытия ВДНХ жила и развивалась благодаря талантливым людям — ее работникам, приглашенным специалистам. И, конечно, благодаря миллионам гостей. Исторический предмет или документ, когда-то сделанная здесь фотография несут в себе частичку истории всей выставки. Они могут представлять большой интерес для историков и для самой широкой аудитории», — сказала руководитель департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская.

Участники проекта смогут предоставить для экспозиции предметы, связанные с главной выставкой страны.

Принять участие в создании народной экспозиции Музея ВДНХ могут все желающие. Для этого нужно отправить на электронный адрес museum@vdnh.ru письмо с фотографией возможного экспоната и его кратким описанием. Кроме того, необходимо рассказать, как экспонат оказался у нынешнего владельца.

Ценность предлагаемого экспоната оценит экспертный совет, в который входят историки, архитекторы, музейные работники, сотрудники архивного фонда ВДНХ. После одобрения экспонат снимет профессиональный фотограф, а изображение попадет в специальный раздел медиатеки. Часть экспонатов выставят в музее.

«Идея организовать народную экспозицию возникла благодаря одному из посетителей ВДНХ — Роману Будакову. Его отец Юрий Будаков после Великой Отечественной войны около 30 лет работал на выставке штатным фотокорреспондентом. <…> После смерти отца Роман сохранил несколько сотен негативов с полной архивной документацией, сопровождающей каждый кадр. Узнав об открытии музея, он передал уникальную коллекцию в дар выставке», - отмечается в материале.