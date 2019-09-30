РИАМО – 30 сен. Россияне определили «субъективную границу» бедности, так, в восприятии соотечественников семья живет в бедности, если средний доход одного члена семьи не превышает 12,5 тысяч рублей, сообщает РБК.

В ходе исследования «Левада-центра» около 40% респондентов рассказали, что их доходы ниже этой субъективной границы.

«В представлении россиян семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тысяч рублей. Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тысячи рублей на человека.

Авторы исследования обратились к респондентам с просьбой озвучить объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода – 16,8 тысячи рублей.

«Нормальный в восприятии россиян доход получают только 7% опрошенных», – уточняется в материале.