РИАМО - 30 сен. Арендаторы начали съезжать из помещений на торговых улицах в центре Москвы, по мнению экспертов, важным фактором такой тенденции стало нежелание собственников идти на уступки арендаторам, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

По итогам третьего квартала на центральных торговых улицах пустыми оказались 6,3% помещений стрит-ритейла, что на 1,5 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2018 года, по данным Colliers International.

«Заметнее всего вакантность выросла на Никольской улице, пользовавшейся повышенным вниманием арендаторов перед чемпионатом мира по футболу: здесь пустует 10% помещений, в то время как год назад свободных мест не было. На Рождественке показатель за год вырос с 0% до 4%, на Петровке – с 4% до 7%, на Новом Арбате – с 3% до 9%, на Мясницкой – с 1% до 5%», – отмечается в статье.

По данным Knight Frank, общий уровень вакантности на пешеходных улицах Москвы по итогам третьего квартала составил 2,9%, что на 0,8 процентного пункта выше, чем в июле-сентябре прошлого года. На Садовом кольце уровень вакантности, наоборот, сократился.

«В Knight Frank связывают негативную динамику на пешеходных улицах с уходом нескольких крупных арендаторов – закрытием Shop & Bar Denis Simachev в Столешниковом переулке, Bar Barius, Burger Heroes и Музея игровых автоматов на Кузнецком Мосту. В Colliers International добавляют к этому снижение вдвое числа магазинов «Мосхозторг» (ритейлер банкротится) и закрытие нескольких «Шоколадниц», – дополняется в материале.

По мнению аналитиков, важным фактором является нежелание собственников идти на уступки. Ставки аренды остаются слишком высокими при ухудшении конверсии пешеходного трафика и снижении покупательной активности. Торговые сети также испытывают серьезное давление со стороны интернет-магазинов, а рестораны – со стороны сервисов по доставки еды.

Совладелец сети магазинов LavkaLavka Борис Акимов пояснил, что владельцы помещений до сих пор руководствуются логикой «чем ближе к центру, тем выше ставка».

По мнению директора департамента стрит-ритейла Colliers International Ларисы Ереминой, до конца этого года доля пустующих площадей на центральных улицах Москвы вырастет до 7%.