РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез почти 30 тысяч кубических метров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель люберецкого подразделения организации Павел Бражников.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы силами «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезли 29686 кубометров ТКО. Ежедневно работали 48 единиц спецтехники, в том числе 19 мусоровозов и четыре ломовоза», – сказал Бражников.

Он отметил, что с начала текущего года «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил в горокруге 796 синих и 4172 серых контейнеров.