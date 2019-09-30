РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю приняли более 8 тысяч обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 8 416 обращений, из них 865 – на горячую линию администрации», – сказал Богданов.

Он добавил, что 21 обращение поступило по экологическим вопросам, 31 – по вопросам работы ЖКХ, 6 вопросов касались благоустройства территории, 4 – уличного освещения, 1 – содержания дорог и тротуаров, 1 – бездомных животных, 1 – ГИБДД.